ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ отбили за сутки четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 85 военных и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, 2 БМП, 3 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.