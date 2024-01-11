ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ на купянском направлении

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.