Главком ВМС Украины признал успех ВС России

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», — считает адмирал ВМС. Lenta.ru