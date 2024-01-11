Российские войска уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что это произошло на купянском направлении. Помимо того, противник за сутки потерял до 85 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Вооруженные силы (ВС) России также за сутки отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Ранее стало известно, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом овладели позициями ВСУ в Запорожской области.