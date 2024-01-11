Военэксперт раскрыл схему максимально разрушительных ударов по ВСУ

Предположу, что оптимальная схема максимально разрушительного удара по ВСУ такая: сначала идут ложные цели, болванки, дешевые дроны. Далее БПЛА-камикадзе типа «Гераней», ударные БПЛА. А потом — крылатые ракеты различного класса: «Калибры», «Ониксы», «Кинжалы», «Искандеры». Первая волна перегружает ПВО, заставляя тратить весь боезапас, а перезарядка требует времени, — считает Дандыкин.