Зеленский высказался о возможном перемирии с Россией

Владимир Зеленский отверг возможность перемирия Украины и России. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом он заявил, что в нынешних условиях подобное развитие событий позволит Москве «перегруппироваться», сообщает ERR.

По словам Зеленского, «перемирие на территории Украины» не станет окончанием военного конфликта и не даст ожидаемой возможности для политического диалога. Кроме того, Россия получит «два-три года, чтобы восстановить силы и одержать победу на поле боя».

Украинский лидер добавил, что Киев будет принимать решение о переговорах исходя из собственных интересов.