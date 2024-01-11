Зеленский высказался о возможном перемирии с Россией
Владимир Зеленский отверг возможность перемирия Украины и России. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом он заявил, что в нынешних условиях подобное развитие событий позволит Москве «перегруппироваться», сообщает ERR.
По словам Зеленского, «перемирие на территории Украины» не станет окончанием военного конфликта и не даст ожидаемой возможности для политического диалога. Кроме того, Россия получит «два-три года, чтобы восстановить силы и одержать победу на поле боя».
Украинский лидер добавил, что Киев будет принимать решение о переговорах исходя из собственных интересов.
Напомним, что сегодня, 11 января, Зеленский находится с визитом в эстонской столице Таллине. Местные СМИ отмечали, что политик прибыл из Вильнюса поздно вечером 10 января, однако о его визите объявили лишь утром сегодня. Кроме Кариса он встретится со спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.