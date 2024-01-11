Asia Times раскрыла, какие объекты уничтожены на Украине с начала года

Авторы статьи напомнили, что ВСУ не смогли перехватить ни одной российской гиперзвуковой ракеты. По мнению экспертов, причиной тому стало уничтожение украинских средств ПВО вокруг ключевых объектов, в том числе в Киеве. Также отмечается, что российские войска смогли подавить радары американских ЗРК Patriot и перегрузили украинские оборонные системы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно. По его словам, РФ может спланировать удар и назначить день, а затем отсрочить его, еще что-то додумать. Он объяснил, что все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые ВКС РФ перед собой ставят, и с обстановкой, которая складывается в зоне боевых действий.