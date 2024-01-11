Российский полковник предупредил об опасности применения F-16 Украиной

Передача Украине истребителей F-16 опасна, их боевое применение ВСУ может быть внезапным, предупредил в беседе с ИА SM.News полковник Генштаба ВС РФ в отставке, военный эксперт Михаил Ходаренок. В связи с этим, по его словам, российским военным нельзя допускать легкомысленное отношение к этим машинам.

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Первое боевое применение F-16, я не сомневаюсь, будет внезапным. <...> F-16 — один из самых удачных в мире легких истребителей. Самолет непрерывно совершенствуется, непрерывно оснащается новыми авиационными средствами поражения, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что оснащение F-16 ракетами класса «воздух-воздух» вынудит российских летчиков с большой осторожностью относиться к выполнению задач, поскольку они могут оказаться в зоне поражения этих ракет. Затруднится и боевое применение планирующих авиабомб с модулями УМПК. Кроме того, натовские истребители могут нести противокорабельные ракеты, и это увеличивает угрозу для российских военных судов в любой части акватории Черного моря. Опасность представляют и ракеты «воздух-земля» большой дальности.

В связи с этим полковник призвал российских пилотов и моряков вести себя так, как будто ВСУ уже применяют самолеты F-16.