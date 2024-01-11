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Эстония выступила против ограничений на удары по территории России

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Lenta.ru

«Мы не можем помешать тому, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора... И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине», — сказал Карис. RT на русском

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность перемирия с Россией. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта. Газета.Ru

Эстония выступила против ограничений на удары по территории России
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