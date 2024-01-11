"Калашников" выполнил поставку комплектов нового боевого снаряжения "Стрелок"
Обязательства по поставке 25 000 комплектов боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика полностью выполнены, сообщает пресс-служба концерна "Калашников".
"До передачи заказчику комплект прошел цикл испытаний, подтвердив полное соответствие защитных характеристик", - отметили в концерне.
Напомним, что новый комплект боевого снаряжения состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, элементов дополнительной зашиты, набора подсумков и рюкзака.
"Стрелок" обеспечивает увеличенную площадь противоосколочной защиты, защищая до 70% тела. В грудной и спинной секции установлены бронепанели, которые защищают от винтовочных патронов 7,62х54 мм с термоупрочненным сердечником.
Модульность комплекта обеспечивает возможность изменения его конфигурации под служебно-боевую задачу.