Российские войска сорвали ротацию ВСУ возле Торского

Шаров добавил, что армейская авиация и артиллерия группировки поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов противника, а также скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. ТАСС