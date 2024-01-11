Подразделения российской группировки «Центр» сумели сорвать ротацию ВСУ около Торского в Донецкой народной республике (ДНР), заставив противника отступить на исходные рубежи, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров. Деловая газета "Взгляд"
Как отметил представитель Вооруженных сил РФ, перемещение украинских солдат на указанном участке фронта было остановлено огнем артиллерии. Газета.Ru
Шаров добавил, что армейская авиация и артиллерия группировки поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов противника, а также скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. ТАСС