Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками ВСУ

«Военное обозрение» сообщило, что российские военные нанесли удар по гостинице «Парк Отель» в Харькове, где размещались наемники Вооруженных сил Украины. По информации издания, в здании был организован пункт временной дислокации украинской армии. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Мэр Харькова ранее заявил, что в результате взрыва получило повреждения производственное предприятие. О каком именно объекте идет речь, глава города не уточнил.

Накануне российская армия уничтожила два цеха сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По информации Минобороны, ВС РФ также ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме этого, на Херсонском направлении военные поразили живую силу и технику противника на правом берегу Днепра, а также в районе населенных пунктов Республиканец и Тягинка.