Manila Times: США перебросили на Филиппины запас топлива
Газета Manila Times сообщила о перебрасывании американской стороной крупного запаса топлива на Филиппины.
Как отмечается, существует вероятность, что США готовятся к возможной войне с Китаем из-за Тайваня. Издание со ссылкой на посольство США в Маниле пишет, что коммерческий танкер Yosemite Trader сейчас находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях.
Сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос ранее сообщила о хранении в Субике в районе Самбалес 39 миллионов галлонов (почти 148 миллионов литров) топлива вооруженных сил США. Она поручила министерству обороны Филиппин и вооруженных сил разъяснить ситуацию.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в том случае, если Пекин предпримет действия по попытке восстановить контроль над Тайванем. По словам политика, его «более, чем нервирует» появившаяся в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденов заявил о стремлении китайской стороны воссоединиться с Тайванем мирным путем.