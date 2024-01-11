Manila Times: США перебросили на Филиппины запас топлива

Газета Manila Times сообщила о перебрасывании американской стороной крупного запаса топлива на Филиппины.

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Как отмечается, существует вероятность, что США готовятся к возможной войне с Китаем из-за Тайваня. Издание со ссылкой на посольство США в Маниле пишет, что коммерческий танкер Yosemite Trader сейчас находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях.

Сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос ранее сообщила о хранении в Субике в районе Самбалес 39 миллионов галлонов (почти 148 миллионов литров) топлива вооруженных сил США. Она поручила министерству обороны Филиппин и вооруженных сил разъяснить ситуацию.