СМИ: слова Трампа «подтолкнули» Европу к укреплению обороны

Евросоюз должен создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как может остаться без защиты и поддержки США в случае переизбрания Дональда Трампа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет The European Conservative.

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Бретон на мероприятии, организованном в Европейском парламенте либеральной группой Renew Group, напомнил о словах бывшего президента США Дональда Трампа, сказанных им в 2020 году председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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«Трамп заявил: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас…, и мы выйдем из НАТО»», - заметил еврокомиссар.

По его мнению, Евросоюзу стоит учитывать возможность отказа США от помощи. И нужно справляться своими силами, чтобы предотвратить любой возможный в будущем конфликт, «в первую очередь с Россией».

Предложение по созданию оборонного фонда включено в новую Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), которая будет представлена 27 февраля. Программа направлена на увеличение совместных закупок вооружений, отмечает издание.

Также Тьерри Бретон настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить необходимыми снарядами Вооруженные силы Украины к марту-апрелю. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что невозможно обеспечить Украину миллионом снарядов в заявленные сроки.

Напомним, что США, Германия, Франция, Швеция и другие страны после начала российской спецоперации начали как укреплять оборону в Восточной Европе, так и поставлять ВСУ вооружения и военную технику. При этом Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюз до конца 2023 года должен поставить Киеву миллион крупнокалиберных снарядов.