Украинские наземные силы в течение последних суток прекратили активность на краснолиманском направлении, в то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

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По его словам, подразделения спецназначения вскрыли более 20 объектов украинских военных, поражены около 10 из них. Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля.

Ранее российские войска сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Активные перемещения противника были зафиксированы в районе населенного пункта Торское.