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ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки
© РИА Новости

«К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.

Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.

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Ян Гагин
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