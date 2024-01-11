ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки
Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.
Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.
Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.