Военный эксперт заявил об увеличении числа «кустарных» дронов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили использование беспилотников кустарного производства на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ все чаще стали использовать FPV-дроны, поскольку столкнулись с нехваткой снарядов для артиллерийских орудий. При этом начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года выросли в 5-10 раз.
По словам Марочко, российские военнослужащие заметили, что ВСУ стали больше использовать «кустарные» дроны.
«В ходе эффективной работы наших средств противовоздушной обороны и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных», - пояснил эксперт.
По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились, встречаются и такие аппараты, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы.