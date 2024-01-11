Украина привлечет НАТО к охране морских коридоров в Черном море

«Идут переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. Сейчас нет информации, когда они будут реализованы», — заявил Алексей Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда».

После выхода России из зерновой сделки Украины открыла свои зерновые коридоры. Ранее Киев уже просил у Греции предоставить системы ПВО для защиты альтернативных морских путей. При этом Минобороны заявляли, что все суда, идущие на Украину через Черное море, будут считаться военными кораблями. Также были объявлены несколько зон, в которых судоходство опасно.