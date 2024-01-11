В российском регионе уничтожили два ударных беспилотника ВСУ

В небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в среду, 10 января. Их уничтожили в Глушковском районе российского региона.

Украинские беспилотники упали на землю и взорвались. Разрушений впоследствии не зафиксировали, никто не пострадал.