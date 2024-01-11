Россия предостерегла Эквадор от передачи США военной техники РФ

"Мы проверяем информацию. Но до властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине", - отметил дипломат.