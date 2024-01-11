МО: пресечены шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

За последние 24 часа авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

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Он отметил, что благодаря ударам бомбардировочной авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки.