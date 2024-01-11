Bloomberg: раскол между Зеленским и Залужным мешает разработке стратегии ВСУ

Высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В статье агентства отмечается, что украинская армия занята разработкой плана на 2024 год, но ссора первых лиц препятствует этому. В Вашингтоне хотят понять, как максимально эффективно оказывать поддержку Киеву, говорится в сообщении. Там указано, что союзники Украины надеются, что США поставит новый пакет помощи к февралю, хотя Белый дом пока не подавал подобных сигналов. 5 января автор книги о Зеленском Саймон Шустер объяснил, что усиление раскола между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошло из-за самоуверенности первого. До этого глава российского МИД сказал, что конфликт Зеленского и Залужного является внутренним делом Украины.