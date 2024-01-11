Небензя раскритиковал Чехию за уход от ответственности после атаки на Белгород

Представитель Чехии "побоялся" прийти на декабрьское заседание Совета Безопасности ООН, потому что Прага не хочет брать на себя ответственность за обстрелы Белгорода. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО", - сказал дипломат.

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Чехия не является членом Совета Безопасности ООН (среди постоянных участников только Россия, Китай, США, Великобритания и Франция). Россия попросила чешского представителя участвовать в декабрьском заседании Совбеза и объяснить поставки вооружения ВСУ. Однако чешская сторона отказалась. Объясняя вызов чешского представителя, Россия заявила, что украинцы обстреляли Белгород 30 декабря из оружия чешского производства, в результате погибли 24 человека, передает "Радио Прага". Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ написал в Х, что Чехия отказывается быть вызванной куда-либо Россией. "Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить в Совете Безопасности вывод своих оккупационных сил [из Украины], будем рады прийти", - заявил Липавский. Чехия также направила в Совбез письмо, в котором объяснила отказ от участия в заседании. В нем Прага указала, что Россия якобы использовала СБ ООН "в качестве платформы для распространения дезинформации и пропаганды", и "нет оснований полагать, что эта встреча будет чем-то другим".

Чешская сторона отметила, что сожалеет о гибели каждого человека из-за "бессмысленной агрессивной войны", но ответственность за жертвы в обеих странах лежит на Москве. Небензя также раскритиковал председательство Франции в Совбезе, которое перешло к Парижу с 1 января. По его мнению, Франция зря приглашает на заседание совета Италию, Польшу, Эстонию, Германию и Украину.

"Никакой добавленной стоимости их заявления в дискуссии в Совете не вносят. Это раз за разом одни и те же написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО. Единственная цель, с которой данные делегации приходят в Совет - это озвучить данные тезисы на камеры для своей внутренней аудитории. Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета", - сообщил Небензя.

Как Чехия помогает ВСУ Минобороны России передавало, что ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря двумя украинскими ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire ~чешского производства~. Ракеты удалось сбить, а большую часть снарядов Vampire перехватить, но несколько долетели до города. Вдобавок, на белгородцев упали кассетные части от сбитых ракет. Минобороны подчеркнуло, что если бы до Белгорода долетели целые ракеты с кассетами, жертв было бы намного больше.

Vampire - модернизированная версия ракетных установок RM-70, которые стоят на вооружении чешской армии с 1971 года. Фактически, это копия советского "Града". Чехия отдала ВСУ списанные из армии установки, пишет pravda.sk. Пусковая установка Vampire вмещает 40 штук 122-миллиметровых ракет. Но ее преимущество в дополнительном запасе 40 ракет, которые крепятся на шасси грузового автомобиля, везущего установку. Так РСЗО Vampire можно перезарядить для второй атаки за несколько минут. Дальность стрельбы РМ-70 зависит от типа боеприпасов. Пентагон отмечал, что Украина использует Vampire против российских дронов. Для борьбы с беспилотниками и совмещения с Vampire США передавали ВСУ специальную систему наведения ракет APKWS. Всего еще за первый год СВО Чехия поставила Украине 89 танков, 226 боевых и бронемашин, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, более миллиона ракет, противотанковых гранат и крупнокалиберных боеприпасов на общую сумму 40 млрд чешских крон.