Власти Эквадора пообещали передать США российскую технику
Правительство Эквадора в ближайшее время произведет обмен старой техники производства СССР, России и Украины на новую из США, рассказал президент республики Даниэль Нобоа. Об этом пишет РИА «Новости».
Нобоа уточнил, что Соединенные Штаты предоставят вооружения на сумму в $200 млн. Он добавил, что сделка пройдет до конца января.
Президент пояснил, что Вашингтон также намеревается представить на этой неделе пакет помощи для Эквадора.
По данным агентства, Нобоа не сообщил о том, какую конкретно технику республика намеревается передать американской стороне. Вместе с тем, в стране используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Их передача третьей стороне запрещена по условиям контрактов.
Военные эксперты отмечали ранее, что США ведут активный поиск советской и российской техники по всему миру с тем, чтобы передать ее Украине. Это связано с тем, что украинские военные способны легко освоить ее и эффективно применять на поле боя.