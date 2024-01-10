Власти Эквадора пообещали передать США российскую технику

Правительство Эквадора в ближайшее время произведет обмен старой техники производства СССР, России и Украины на новую из США, рассказал президент республики Даниэль Нобоа. Об этом пишет РИА «Новости».

Нобоа уточнил, что Соединенные Штаты предоставят вооружения на сумму в $200 млн. Он добавил, что сделка пройдет до конца января.

Президент пояснил, что Вашингтон также намеревается представить на этой неделе пакет помощи для Эквадора.

По данным агентства, Нобоа не сообщил о том, какую конкретно технику республика намеревается передать американской стороне. Вместе с тем, в стране используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Их передача третьей стороне запрещена по условиям контрактов.