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Власти Эквадора пообещали передать США российскую технику

Правительство Эквадора в ближайшее время произведет обмен старой техники производства СССР, России и Украины на новую из США, рассказал президент республики Даниэль Нобоа. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти Эквадора пообещали передать США российскую технику
© РИА Новости

Нобоа уточнил, что Соединенные Штаты предоставят вооружения на сумму в $200 млн. Он добавил, что сделка пройдет до конца января.

Президент пояснил, что Вашингтон также намеревается представить на этой неделе пакет помощи для Эквадора.

По данным агентства, Нобоа не сообщил о том, какую конкретно технику республика намеревается передать американской стороне. Вместе с тем, в стране используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Их передача третьей стороне запрещена по условиям контрактов.

Российские военные получили новое оружие

Военные эксперты отмечали ранее, что США ведут активный поиск советской и российской техники по всему миру с тем, чтобы передать ее Украине. Это связано с тем, что украинские военные способны легко освоить ее и эффективно применять на поле боя.

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