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Эквадор передаст США военную технику российского производства

Эквадор намерен передать США военную технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа.

Эквадор передаст США военную технику российского производства
© Ura.Ru

«Да, есть помощь от США. Будет обмен российского вооружения на современное оборудование на 200 млн долларов», — сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela.

Нобоа уточнил, что работу над соглашением с властями США планируется завершить к концу января. Американцы могут отправить технику, полученную от Эквадора на Украину.

Российские военные получили новое оружие

Ранее Украина закупала оружие советской разработки у своих партнеров. Самыми крупными поставщиками оружия для Киева стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия, передает RT.

Военные новости
Даниэль Нобоа