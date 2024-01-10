Эквадор передаст США военную технику российского производства

Эквадор намерен передать США военную технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа.

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«Да, есть помощь от США. Будет обмен российского вооружения на современное оборудование на 200 млн долларов», — сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela.

Нобоа уточнил, что работу над соглашением с властями США планируется завершить к концу января. Американцы могут отправить технику, полученную от Эквадора на Украину.