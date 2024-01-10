Эксперт заявил о нанесении Россией колоссального ущерба системе ПВО Украины

"Три массированных российских удара, похоже, причинили колоссальный ущерб украинской системе ПВО. Для Запада будет крайне сложно, если не невозможно, залатать образовавшиеся прорехи, а его ресурсов, вероятно, в любом случае не хватит на эту задачу", - сказал Меркурис на видео, размещенном на его канале в YouTube.