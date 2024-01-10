$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Эксперт заявил о нанесении Россией колоссального ущерба системе ПВО Украины

Западу будет почти невозможно компенсировать ущерб, который ВС РФ за последние недели нанесли украинской системе противовоздушной обороны (ПВО). С такой оценкой выступил главный редактор новостного портала The Duran бывший адвокат Александер Меркурис.

Эксперт заявил о нанесении Россией колоссального ущерба системе ПВО Украины
© Kongsberg

"Три массированных российских удара, похоже, причинили колоссальный ущерб украинской системе ПВО. Для Запада будет крайне сложно, если не невозможно, залатать образовавшиеся прорехи, а его ресурсов, вероятно, в любом случае не хватит на эту задачу", - сказал Меркурис на видео, размещенном на его канале в YouTube.

Британский обозреватель называет применяемый ВС РФ подход "стратегией агрессивного изматывания", поясняя, что она направлена на последовательное "снижение военного потенциала ВСУ" за счет уничтожения живой силы, техники и иных ресурсов противника.

Зеленский обратился к НАТО

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил ТАСС, что ВСУ отвели средства ПВО вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников по украинским расчетам. Ганин добавил, что из-за этого шага украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

В начале января в Минобороны РФ сообщили о нанесении скоординированных ударов по предприятиям ВПК Украины.

Военные новости
Ян Гагин
Минобороны России