Зеленского предупредили о готовности Одессы восстать из-за мобилизации

«Результат всех этих действий — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. (…) Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем», — считает эксперт.