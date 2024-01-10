Словакия отказалась осуждать экспорт ракет из КНДР в Россию

Словакия отказалась подписывать заявление с осуждением якобы поставок России ракет КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств экспорта северокорейских ракет в Россию нет или же они не были предоставлены.

Он отметил, что страна готова присоединиться к документу, если будут представлены «убедительные факты».