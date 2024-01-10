Украинцев призвали встать на воинский учет в Лондоне
Консульство Украины в Лондоне призвало сограждан, которые выехали за границу более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение недели. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале диппредставительства.
В консульстве отметили, что данный пункт прописан в законодательстве Украины.
«Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности состоять на воинском учете в случае выезда за границу на срок более трех месяцев — по месту постановки на консульский учет в иностранных дипломатических учреждениях страны», — говорится в тексте.
В связи с этим в консульстве призвали граждан Украины, призывного возраста — с 18 до 65 лет, «лично прибыть с паспортом и документами воинского учета в одно из иностранных дипломатических учреждений страны» на территории Великобритании в течение семи дней.
Напомним, что после начала СВО на Украине ввели режим военного положения и всеобщую мобилизацию. Таким образом мужчины в возрасте от 18 до 65 лет не могут покидать территорию страны. На данный момент из-за потерь на Украине в армию стремятся привлекать больше женщин.