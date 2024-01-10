Украинцев призвали встать на воинский учет в Лондоне

Консульство Украины в Лондоне призвало сограждан, которые выехали за границу более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение недели. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале диппредставительства.

В консульстве отметили, что данный пункт прописан в законодательстве Украины.

«Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности состоять на воинском учете в случае выезда за границу на срок более трех месяцев — по месту постановки на консульский учет в иностранных дипломатических учреждениях страны», — говорится в тексте.

В связи с этим в консульстве призвали граждан Украины, призывного возраста — с 18 до 65 лет, «лично прибыть с паспортом и документами воинского учета в одно из иностранных дипломатических учреждений страны» на территории Великобритании в течение семи дней.