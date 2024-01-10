Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Бертолини

Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини
Адвокат арестованного участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини заявил, что итальянский суд принял решение освободить его подзащитного. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам адвоката, судебный процесс над Бертолини прошёл в упрощённом порядке. При этом сторона защиты изначально рассчитывала на освобождение с условным сроком.
«Состоялось заседание, на котором я предоставил доказательства о неучастии Бертолини в боевых действиях на Украине. В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — рассказал адвокат Массимилиано Луиджи Шалла.
Напомним, что летом 2023 года Бертолини прибыл в Милан, где почти сразу был задержан итальянской полицией. Мужчину обвинили в том, что он с 2016 года находился в зоне боевых действий на Украине, где принимал участие в вооруженном конфликте за плату.