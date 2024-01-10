Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Бертолини

По словам адвоката, судебный процесс над Бертолини прошёл в упрощённом порядке. При этом сторона защиты изначально рассчитывала на освобождение с условным сроком.

«Состоялось заседание, на котором я предоставил доказательства о неучастии Бертолини в боевых действиях на Украине. В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — рассказал адвокат Массимилиано Луиджи Шалла.

Напомним, что летом 2023 года Бертолини прибыл в Милан, где почти сразу был задержан итальянской полицией. Мужчину обвинили в том, что он с 2016 года находился в зоне боевых действий на Украине, где принимал участие в вооруженном конфликте за плату.