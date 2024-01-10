Науседа пообещал Украине броневики М577

В начале 2024 года Литва направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. Такое заявление сделал президент республики Гитанас Науседа, передает «РИА Новости».

По его словам, в общей сложности на помощь Украине в 2024 году Литва направит 200 миллионов евро и данный пакет поддержки уже утвержден властями страны. В частности, уже в январе республика отправит в Киев амуницию, генераторы и системы детонирования, а в феврале — броневики М577.

«Мы и далее будем поддерживать украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими», — заявил Науседа.