Науседа пообещал Украине броневики М577
В начале 2024 года Литва направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. Такое заявление сделал президент республики Гитанас Науседа, передает «РИА Новости».
По его словам, в общей сложности на помощь Украине в 2024 году Литва направит 200 миллионов евро и данный пакет поддержки уже утвержден властями страны. В частности, уже в январе республика отправит в Киев амуницию, генераторы и системы детонирования, а в феврале — броневики М577.
«Мы и далее будем поддерживать украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими», — заявил Науседа.
Он отметил, что Литва также будет «обучать военных ВСУ и укреплять сотрудничество в области военной промышленности». Кроме того Науседа добавил, что во время визита в Вильнюс делегации Украины было подписано «очень немало» соглашений между оборонными предприятиями стран.