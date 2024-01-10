Украинский беспилотник пытался атаковать Воронежскую область
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30 по мск.
Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области, — сказано в сообщении.