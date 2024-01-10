Украинский беспилотник пытался атаковать Воронежскую область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30 по мск.