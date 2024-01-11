ВСУ в течение прошедших суток потеряли до 710 военнослужащих

Подразделения российских войск в течение суток уничтожили 710 украинских военнослужащих в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. При этом на Купянском направлении отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение по опорным пунктам двух бригад украинских войск. Средствами ПВО сбиты 29 беспилотников ВСУ.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 710 человек личного состава. Это следует из данных сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

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Так, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Берестовое (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22, 42 и 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Андреевка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Артёмовском направлении подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили подбитый украинский танк. Бросив в открытые люки гранату, бойцы окончательно вывели его строя, чтобы не допустить его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта. Таким же образом была выведена из строя вражеская БМП-1, ранее поражённая ударом FPV-дрона.

Кроме того, расчёты беспилотников успешно работают по пехоте противника, ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Новомихайловка и Павловка (ДНР). Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.