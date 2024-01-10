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МО РФ заявило об отражении атаки штурмовиков Нацгвардии Украины в районе Работина

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили атаку штурмовой группы Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино, потери противника на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ отразили атаку штурмовиков Нацгвардии Украины в районе Работина
© Минобороны РФ

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля", - заключили в военном ведомстве.

В новость была внесена правка (14:33 мск) - передается с исправлением формулировки заголовка, верно - атаки штурмовиков Нацгвардии Украины.

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