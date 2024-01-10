Пятеро украинских пограничников сдались в плен по частоте "Волга"

Пятеро украинских пограничников, десть дней находившихся без еды и воды, сдались в плен российской армии по специальной радиочастоте 149.200 "Волга". Кадры с пленными опубликовал в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как рассказал старший сержант Захар Смоляков, все они военнослужащие 4-й погранзаставы. Бойцы десять дней находились на позициях без должного обеспечения. Руководство бросило их в критической ситуации. Чтобы спасти личный состав, он принял решение сдаться в плен.

Как отмечает Владимир Рогов, всех пленных укрыли от возможного артобстрела со стороны ВСУ, их осмотрели медики, после чего напоили и накормили.