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Главком ВМФ России назвал оружие, которое может угрожать безопасности России

Американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» угрожают безопасности России, считает главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) страны адмирал Николай Евменов. RT на русском

Он рассказал, что угрозы военной безопасности страны появляются из-за многих факторов. И ярким примером стали случи патрулирования в море иностранных кораблей, оснащенных «Томагавками» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России. Газета.Ru

К другим факторам главком отнес наличие мощных группировок иностранных военно-морских сил в различных регионах, планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание недружественными странами систем противоракетной обороны. Lenta.ru

Главком ВМФ России назвал оружие, которое может угрожать безопасности России
© РИА Новости
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