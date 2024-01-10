Главком ВМФ России назвал оружие, которое может угрожать безопасности России

Он рассказал, что угрозы военной безопасности страны появляются из-за многих факторов. И ярким примером стали случи патрулирования в море иностранных кораблей, оснащенных «Томагавками» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России. Газета.Ru