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Путин рассказал о финподдержке СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря заявил, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Путин рассказал о финподдержке СВО
© РИА Новости

В ходе этой же встречи президент также сообщил, что благодаря жалобам на сложности с получением отпусков после ранения в зоне СВО ситуация исправляется.

Путин сообщил, что бюджетная система РФ чувствует себя уверенно

Ранее Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.

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