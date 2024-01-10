Путин рассказал о финподдержке СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря заявил, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.
В ходе этой же встречи президент также сообщил, что благодаря жалобам на сложности с получением отпусков после ранения в зоне СВО ситуация исправляется.
Ранее Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.
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