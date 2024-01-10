Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились в 5-10 раз. Об этом он заявил в эфире Sveriges Radio.

Военачальник добавил, что речь идет и о другом материальном обеспечении, которое требуется Вооруженным силам Украины (ВСУ). Приводить конкретные цифры Клаэссон не стал, отметив, что цены выросли по сравнению с теми, которые были до начала спецоперации.

Клаэссон считает, что сложившаяся ситуация стала «достаточно драматичной».