В Швеции заявили, что боеприпасы для ВСУ сильно подорожали
Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились в 5-10 раз. Об этом он заявил в эфире Sveriges Radio.
Военачальник добавил, что речь идет и о другом материальном обеспечении, которое требуется Вооруженным силам Украины (ВСУ). Приводить конкретные цифры Клаэссон не стал, отметив, что цены выросли по сравнению с теми, которые были до начала спецоперации.
Клаэссон считает, что сложившаяся ситуация стала «достаточно драматичной».
Напомним, что ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ все чаще стали использовать FPV-дроны, поскольку столкнулись с нехваткой снарядов для артиллерийских орудий. При этом политик подчеркнул, что полноценно заменить артиллерию беспилотниками нельзя.