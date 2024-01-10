В ЕС рассказали, когда планируют поставить Украине 1 млн боеприпасов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю. Газета.Ru

"Я хочу сказать вам сегодня, что мы будем придерживаться своих обязательств [по поставкам снарядов Киеву]", - приводит его слова европейская версия газеты Politico. По мнению представителя Еврокомиссии, обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года "абсолютно выполнимо". Для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Евросоюза. ТАСС