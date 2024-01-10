В Польше заметили раздающего повестки украинского военкома

В Варшаве заметили, предположительно, сотрудника украинского военкомата, который раздавал повестки гражданам Украины. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

Мужчина был в военной форме, а рядом с ним был припаркован автомобиль с черными номерами — ими пользуются украинские военкоматы. Когда военкома заметили, он выписывал повестку украинцу, призывая его «как можно скорее покинуть пределы Польши» — этот момент попал на видеозапись прохожей.

«Посмотрите, что делается! ТЦК уже в Варшаве», — сказала женщина-очевидец, после чего военком обратился к ней с просьбой прекратить видеосъемку.

Власти Украины и Польши не предоставили никаких комментариев относительно распространяющихся кадров.