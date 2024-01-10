Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ в районе Купянска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава Министерства обороны (МО) страны Рустем Умеров посетили позиции украинской армии в районе Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает оборонное ведомство республики в Telegram.

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«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах», — рассказал Умеров.

Ранее стало известно, что главком ВСУ в 2022 году подготовил план «дерзкого контрнаступления» в районе Азовского моря, предполагавший изоляцию Российской армии в Крыму, но чиновники из Пентагона его не согласовали.