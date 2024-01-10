Россия начнет производство супероружия будущего

Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции (СВО) начнется в 2024 году. Об этом госкорпорации «Ростех».

В компании уточнили, что оружие прошло все определенные заказчиком испытания, а в настоящее время ведется разработка линейки боевых частей под нее.

«Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы», — сказали в госкорпорации.

В июне 2021 года в публикации американского журнала The National Interest планирующая бомба «Дрель» была признана новым российским супероружием, которое станет «идеальным при использовании против перемещающегося врага».