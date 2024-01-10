Политолог рассказал о реакции Белграда на жалобы сербов в зоне СВО

Белград старается балансировать между Россией и Западом. По большому счету, [президент Александр] Вучич в этой ситуации, наверное, прав, потому что Сербия — это страна, которая находится на стыке интересов РФ и Запада. Не думаю, что Вучич будет делать какие-то резкие заявления. Это не в интересах руководства, не в интересах самой Сербии. Тем более власти давно дали понять, что не поощряют тех, кто со стороны Сербии участвует в СВО, — рассказал эксперт.