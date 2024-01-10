Названо способное поразить бункеры ВСУ оружие России

«Даже если бомба немножко промажет по бункеру, то воронкой его все равно вывернет, ведь типовой бункер размером с вагон. Дело в том, что половина веса бомбы — это взрывчатка, и от такой "полутонки" получается воронка глубиной до восьми метров. Для тех, кто в этот момент находится в таком убежище, вариантов не остается: их прямо в этом бункере и похоронит», — сказал эксперт.