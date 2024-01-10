Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire на донецком направлении
Российская группировка «Юг» сбила 10 украинских реактивных снарядов Vampire на донецком направлении. Об этом в среду, 10 января, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, группировке также удалось вывести из строя несколько беспилотников, прилетевших с территории Украины.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire, — рассказал начальник пресс-центра.
Также удалось нанести поражение живой силе и военной технике в пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 113-й бригады теробороны. Порядка 240 украинских военнослужащих погибли или получили ранения, разрушения получили четыре пикапа и 122-миллиметровая гаубица Д-30, передает слова Астафьева РИА Новости.
10 января российская ПВО также сбила украинский беспилотник над Саратовской областью.
Накануне украинские военные попытались атаковать территорию Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотника.