Российская группировка «Юг» сбила 10 украинских реактивных снарядов Vampire на донецком направлении. Об этом в среду, 10 января, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

© Минобороны РФ

По его словам, группировке также удалось вывести из строя несколько беспилотников, прилетевших с территории Украины.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire, — рассказал начальник пресс-центра.

Также удалось нанести поражение живой силе и военной технике в пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 113-й бригады теробороны. Порядка 240 украинских военнослужащих погибли или получили ранения, разрушения получили четыре пикапа и 122-миллиметровая гаубица Д-30, передает слова Астафьева РИА Новости.

10 января российская ПВО также сбила украинский беспилотник над Саратовской областью.