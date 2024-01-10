Блинкен поставил ультиматум Греции по поставкам оружия Киеву

Американская сторона потребовала от Греции поставок новых партий оружия для Киева. С соответствующей инициативой обратился к премьеру Кириакосу Мицотакису госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsbreak.

Требование прозвучало во время визита американского представителя в Грецию, уточнил новостной портал. И речь в данном случае идет об ультиматуме «в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», говорится в публикации.

Ее автор назвал ситуацию шантажом. Подчеркивается, что Мицотакис может нанести колоссальный ущерб национальным интересам страны, если ему поддастся.

Также отмечается, что визит Блинкена в Грецию «превращается в настоящее Ватерлоо». Несмотря на красивую картинку, события развиваются серьезно и крайне болезненно для страны, уточняется в публикации.

Как стало известно, в ходе беседы стороны обсуждали события, происходящие на Ближнем Востоке и Украине, а также стратегическое сотрудничество между Грецией и США.