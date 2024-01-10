Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты

Главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил, что в России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

Как рассказал Евменов в интервью газете «Красная звезда», планируется переформировать существующие пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Точные сроки создания дивизий главком ВМФ не привел.