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Главком ВМФ: В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

Главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил, что в России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты
© РИА Новости

Как рассказал Евменов в интервью газете «Красная звезда», планируется переформировать существующие пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Точные сроки создания дивизий главком ВМФ не привел.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты.

Военные новости
Николай Евменов
Сергей Шойгу
Минобороны России