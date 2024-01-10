В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии
Объекты США в Сирии и Ираке уже 127 раз подвергались атакам с начала обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.
Он указал, что с момента обострения отношений Израиля и Палестины из-за ситуации на границе войска США в Ираке и Сирии практически регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотных летательных аппаратов. В Вашингтоне склонны полагать, что нападающие принадлежат к проиранским группировкам.
«С 4 января были совершены девять атак. Всего было совершено 127 атак: 52 — в Ираке и 75 — в Сирии», — сообщил Райдер в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что правительство Ирака намерено ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны.
Советник по прессе иракского премьер-министра Хишам ар-Рукаби заявил, что технические группы страны уже ведут переговоры с государствами коалиции, намереваясь решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
«Главнокомандующий ВС Ирака постоянно контролирует состав вооруженных сил, чтобы подготовиться к периоду после вывода сил международной коалиции», — подчеркнул Хишам ар-Рукаби.
Он добавил, что ВС при этом не выполняют никаких боевых задач на земле.