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ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Средства ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области

ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
© РИА Новости

Расчеты ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел 9 января, около 19.30 мск. Кроме того, заметили в пресс-службе, был сбит беспилотник самолетного типа.

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О пострадавших не сообщается.

Напомним, что массированные обстрелы Белгородской области возобновились в конце декабря 2023 года. В результате одного из обстрелов погибли 25 человек, в том числе, пять детей.

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