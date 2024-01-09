ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел 9 января, около 19.30 мск. Кроме того, заметили в пресс-службе, был сбит беспилотник самолетного типа.

Напомним, что массированные обстрелы Белгородской области возобновились в конце декабря 2023 года. В результате одного из обстрелов погибли 25 человек, в том числе, пять детей.