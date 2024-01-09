Российские военные успешно применяют в ходе спецоперации планирующие авиационные бомбы, способные разрушать даже подземные бункеры. Об этом сообщило американское издание The New York Times (NYT).

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Опрошенные изданием украинские солдаты и командиры заявили, что российские атаки в последнее время стали настолько интенсивными, что "действовать вблизи линии фронта еще никогда не было так опасно". В частности, солдаты рассказали о применении планирующих бомб. "Они отправляют их по восемь в час. Это как будто на тебя обрушивается самолет, как врата ада", - заявил газете 27-летний солдат с позывным Кит из 14-й бригады нацгвардии Украины.

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По его словам, от таких авиабомб нисколько не спасают даже подземные бункеры.

NYT отмечает, что военные обеих стран также используют FPV-дроны. Бойцы ВСУ пожаловались, что из-за этих беспилотников они зачастую вынуждены бросать технику и передвигаться пешком. Украинские военные сказали, что чаще применяют FPV-дроны вместо артиллерийских снарядов, потому что запасы снарядов истощаются, а БПЛА по стоимости обходятся дешевле. При этом военнослужащие признали, что "только один из нескольких дронов попадает в цель, а многие теряются из-за помех". Восьмого января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что удары ВКС России пришлись точно по военным заводам и другим военным объектам Украины.

Некоторые Telegram-каналы сообщали, что в Киеве был уничтожен подземный бункер с заместителем главкома ВСУ.

Еще одна проблема, о которой, уже не стесняясь, западным журналистам рассказывают украинские военные, это тотальная коррупция. Об этом пишет, в частности, издание Franceinfo.

"Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте", - сказал изданию боец Александр.