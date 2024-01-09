В Сенате США заявили об истощении запаса боеприпасов на Украине

«[У Украины] заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним», — сказал парламентарий, добавив, что история не отнесется благосклонно к бездействию США в данном вопросе.